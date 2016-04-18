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برج الثور حظك اليوم الاثنين 18 أبريل

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برج الثور حظك اليوم الاثنين 18 أبريل برج الثور حظك اليوم الاثنين 18 أبريل

برج الثور على الصعيد المهنى..
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أوضاعك العمل مستقرة جداً، على الرغم من أنك مررت مؤخراً ببعض الأزمات الطارئة إلا أنك كنت قادر على تجاوزها جميعاً بمنتهى الذكاء، عليك أن تتفهم الوضع القادم جيداً وتتعامل معه بكل حذر.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..
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لقاء مرتقب من المتوقع أن يغير شكل علاقتك بالحبيب، كما أنه سيكون هناك أزمة طارئة إذا لم تستمع إليه وتحل كافة الخلافات العالقة فيما بينكما قديماً

على الصعيد الصحى ..
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صحتك جيدة جداً، استمع إلى نصائح الأطباء وحاول أن تحصل على قسط كافِ من النوم يومياً

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة أنها ستكون أفضل بكثير على مستوى العائلة والأصدقاء، كما أن هناك الكثير من الظروف التى ستتغير تماماً فى المرحلة المقبلة.

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مصر 365

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