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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 18\4\2016

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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 18\4\2016 برج الجدى حظك اليوم الاثنين 18\4\2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:
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الأجواء فى عملك باتت أفضل من الأوقات السابقة، كنت تعرضت الفترة الماضية للعديد من المشاكل فى عملك، لكن الآن أصبح الوضع هادئًا وأكثر استقرارًا، زيادة فى راتبك الشهرى نتيجة اجتهادك طيلة الفترة الماضية سيجعلك متحمسًا لبذل المزيد من المجهود والاتجاه نحو كل ما هو أفضل.

برج الجدى على الصعيد الصحى:
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السير على الأنظمة الغذائية الصحية وممارسة التمارين الرياضية سيجعلك أفضل صحيًا بشكل كبير، الإرهاق الذى تشعر به فى عملك جعل جسدك يصيبه الإرهاق، لا تستسلم للوضع الراهن وحاول أن تحسن من صحتك رغبة فى العيش بشكل جيد، ابتعد عن الفترة القادمة فهى يمكن أن تؤثر على قلبك.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:
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ستدخل فى علاقة جديدة اليوم، هذه العلاقة ستجعلك تشعر بالارتياح الذى افتقدته منذ فترة، أنت بحاجة إلى استقرار نفسى وعاطفى الفترة القادمة؛ لذا حاول أن تضع مبادئ تسير عليها فى تلك العلاقة الجديدة منعًا لتكرار أخطاء العلاقة الماضية لا تفكر فى الماضى تحت أى ظرف.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
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ستدخل فى مشروع جديد اليوم مع أحد أصدقائك يجعلك تربح الكثير من الأموال، لكن احترس من النصب عليك باسم مشاريع جديدة لا طائل من ورائها، من الأفضل أن تقرأ المشروع الذى ستدخل به وتقرأ بنوده جيدًا حتى ترى إذا كانت تتفق معك أم لا، كن حذرًا.

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مصر 365

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