بيكيه: لست قلقا.. إذا لعبنا بنفس مستوى لقاء فالنسيا سنفوز بالدوري

(إفي): أكد مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، عقب خسارة فريقه يوم الأحد أمام ضيفه فالنسيا بنتيجة (1-2) في الجولة الـ33 لليجا، أنه يحتاج للفوز في الخمس مواجهات المتبقية من أجل الفوز باللقب، معترفا في الوقت ذاته أنه "ليس قلقا" على الإطلاق بعد المباراة القوية التي قدمها اللاعبون اليوم على الرغم من الهزيمة.

وقال بيكيه في تصريحات عقب اللقاء "كرة القدم بها أشياء قاسية. أحيانا تعطيك الكثير عندما لا تستحق. إذا لعبنا بنفس أداء الأحد، سنفوز بالدوري. سنخرج من المباراة برؤوس مرفوعة. قدمنا كل شيء ويجب علينا المضي قدما. أنا مقتنع بأننا إذا لعبنا بنفس الأداء، سنفوز باللقب".

وأردف "ليس لدينا أي هامش لخطأ جديد، لقد نفذ رصيدنا، ولكني أفضل الخسارة هكذا عن الفوز واللعب بشكل سيء".

وأبدى "قناعته الشديدة" بأن الفريق إذا قدم نفس الأداء، سيفوز باللقب.

واختتم تصريحاته قائلا "النتيجة العادلة لهذه المباراة 3-1 أو 4-1. وصلوا لمرمانا في مناسبة وحيدة وأحرزوا هدفين".

وأشعل هذا الفوز الذي حققه فريق "الخفافيش"، الصراع على لقب الليجا حيث تجمد رصيد البرسا عند 76 نقطة في الصدارة بالتساوي مع أتليتكو صاحب المركز الثاني وخلفهما ريال مدريد ثالثا بفارق نقطة واحدة.