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النيابة تواصل التحقيق فى مصرع تلميذة ابتدائى تحت عجلات أتوبيس مدرسى ببنى سويف

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النيابة تواصل التحقيق فى مصرع تلميذة ابتدائى تحت عجلات أتوبيس مدرسى ببنى سويف النيابة تواصل التحقيق فى مصرع تلميذة ابتدائى تحت عجلات أتوبيس مدرسى ببنى سويف
تواصل نيابة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، التحقيقات فى واقعة مصرع الطفلة "مورولا أمجد" 6 سنوات، عقب سقوطها من أتوبيس مدرسى صباح اليوم الأحد، وتحقق النيابة مع سائق الأتوبيس ويدعى "أنطونيوس .س" ومشرفة المدرسة المرافقة للتلاميذ داخل الأتوبيس.

وكان اللواء محمود العشرى مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطاراً من العقيد دكتور عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن جنوب المحافظة، يفيد بوصول بلاغ من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزى بوصول "مورولا أمجد" 6 سنوات وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد البرنس نائب مأمور المركز إلى المستشفى المركزى، وأثبتت التحريات الأولية أن الطفلة دهسها الأتوبيس المدرسى عقب سقوطها من باب الأتوبيس الخلفى.


>- مصرع تلميذة ابتدائى أسفل عجلات أتوبيس المدرسة ببنى سويف

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