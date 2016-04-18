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"أمن المطار" يضبط مخدر حشيش مع مصرى قبل مغادرته إلى الإمارات

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"أمن المطار" يضبط مخدر حشيش مع مصرى قبل مغادرته إلى الإمارات "أمن المطار" يضبط مخدر حشيش مع مصرى قبل مغادرته إلى الإمارات
ضبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد ، راكبا مصريا قبل سفرة للإمارات حاول تهريب "فرش" حشيش مخدر ، أخفاه داخل حافظة نقوده للهروب من شرطة المطار .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة الاتحاد رحلة رقم 658 المتجهة الی أبو ظبی، اشتبه أمين الشرطة في حقائب الراكب المصري لظهور جسم غريب داخل حقيبته اكتشفه جهاز "اكس رى".

بتفتيشه أمام اللواء أيمن عبد الفتاح، مدير التأمين بالمطار، عثر بحوزته على قطعة مخدر الحشيش، كان يخفيها داخل حافظة نقوده بحقيبته، وتم إلغاء سفر الراكب ، وأمر اللواء فهمي مجاهد مدير أمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته للنيابة .


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