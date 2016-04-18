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حريق يلتهم محتويات محلين تجاريين فى مدينة إهناسيا غرب بنى سويف

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حريق يلتهم محتويات محلين تجاريين فى مدينة إهناسيا غرب بنى سويف حريق يلتهم محتويات محلين تجاريين فى مدينة إهناسيا غرب بنى سويف
شب، منذ قليل، حريق هائل فى أحد محال تحضير العطور بمدينة إهناسيا غرب بنى سويف، وانتقل إلى أحد محلات الملابس المجاورة له، حيث التهمت النيران كافة محتويات المحلين، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات.

وتلقى اللواء محمود العشرى مدير أمن بنى سويف، بلاغاً من مركز شرطة إهناسيا يفيد باشتعال النيران فى محلين أحدهما للعطور والآخر للملابس الجاهزة، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء لمكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى باقى المحلات الموجودة بشارع شهاب، والتى تعد منطقة تجارية.

ودلت التحريات الأولية، أن ماسًا كهربائيًا تسبب فى اشتعال النيران بإحدى اللافتات الكهربائية لمحل العطور، ثم انتقلت النيران لباقى المحل، ومحل الملابس المجاور له، وتم السيطرة على الحريق قبل انتقاله لباقى المحلات الموجودة بالشارع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.


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