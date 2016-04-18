اختفاء طالب إعدادى بكوم أمبو فى أسوان أثناء ذهابه لدرس خصوصى

اختفى طالب يدعى "هدرا ميلاد وهيب زكى" بالصف الثالث الإعدادى بمدينة كوم أمبو محافظة أسوان، فى ظروف غامضة، منذ مساء أمس، وذلك أثناء ذهابه لحضور درس خصوصى.

وقالت "إيمان صبحى ميخائيل" موظفة، والدة الطفل لـ"اليوم السابع"، إن ابنهم "هدرا" خرج من المنزل الكائن بمنطقة المطحن بمدينة كوم أمبو، فى حوالى الساعة السابعة والنصف من مساء أمس السبت، فى طريقه إلى حضور درس خصوصى لمادة اللغة الإنجليزية، حيث يدرس بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة الشهيد فتحى أمين الإعدادية المشتركة بمدينة كوم أمبو، موضحة بأنه منذ ذلك الوقت وهاتفه المحمول مغلق.

وأضافت والدة الطفل المختفى، بأنهم تأكدوا من اختفاءه عندما جاء إليهم زميله بالدراسة "كورلوس" فى تمام الساعة العاشرة من مساء أمس، ليسأل على "هدرا" والذى لم يحضر حصة الدرس معهم.

وأوضحت "إيمان"، أن والده وعمه "كمال وهيب" تقدما إلى مركز شرطة كوم أمبو مساء اليوم، الأحد، لتحرير محضر بواقعة اختفاء "هدرا" تحت رقم 1715 إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2016، مؤكدين أن ابنهم بحالة صحية وذهنية جيدة وليس من عادته مغادرة المنزل فى ظروف غامضة، ولم يشتكى من خلاف نشأ بينه وبين أحد خلال الفترة الأخيرة.

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