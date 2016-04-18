حبس تاجر أسلحة لحيازته 3 فرد خرطوش بالوراق

أمرت نيابة الوراق بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية وحيازة 3 فرد خرطوش و3 طلقات.

وكشفت تحريات الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث الوراق أن المتهم "محمد.ع" يتاجر بالأسلحة النارية ويروجها على عملائه بدائرة القسم.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته 3 أسلحة خرطوش و3 طلقات، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وبإحالته إلى النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

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