بالصور.. نيابة سفاجا تصرح بدفن جثث ضحايا حادث طريق سفاجا سوهاج

صرح المستشار أحمد حنفى رئيس نيابة سفاجا الجزئية، بدفن جثث ضحايا حادث طريق سفاجا سوهاج الذى أودى بحياة 12 شخص من عمال الطرق التابعين لشركة النيل للمقاولات.

وكان عايين فريق من النيابة العامة ترأسه المستشار مصطفى فواز مدير نيابة سفاجا الجزئية وشارك فيه المستشار أحمد النجار وكيل النائب العام، موقع حادث تصادم شاحنة كبيرة بسيارة ربع نقل صغيرة كان بداخلها 12 عامل من عمال شركة النيل للمقاولات اثناء العودة من عملهم بالطريق، وتحديدا بالكيلو 68 طريق سفاجا سوهاج.

- مصرع 12 شخصا فى حادث تصادم بطريق سفاجا سوهاج

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