ولى عهد السعودية ووزير داخلية جيبوتى يوقعان اتفاقية تعاون أمنى بين البلدين

وقع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، ووزير الداخلية الجيبوتى حسن عمر محمد برهان اتفاقية تعاون فى المجال الأمنى بين حكومتى البلدين .

جاء ذلك عقب لقاء ولى العهد مع وزير الداخلية الجيبوتى بالرياض اليوم ، حيث بحثا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون القائم بينهما فى جميع المجالات خاصة الأمنية منها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان توقيع الاتفاقية يأتى دعما للعلاقات القائمة بين المملكة وجيبوتى , ورغبة منهما فى إقامة تعاون متبادل فى المجال الأمنى، وإدراكا للفوائد المتبادلة التى ستنتج من التعاون فى هذا المجال.

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