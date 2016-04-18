أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
بالصور || التعرف على جثمان شهيدة جديدة "عريفة شرطة" بتفجير الإسكندرية -
النائب العام يوجه بسرعة الانتهاء من تحديد أسباب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
النائب العام ينتهي من معاينة حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
أمن الجيزة: فوز 2038 بقرعة الحج -
ضبط 31 طن ذرة مجروشة فاسدة داخل مخزن بأكتوبر -
بالصور - تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة -
بالأسماء.. استشهاد 7 شرطيين بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ولى عهد السعودية ووزير داخلية جيبوتى يوقعان اتفاقية تعاون أمنى بين البلدين

Google+ Print
ولى عهد السعودية ووزير داخلية جيبوتى يوقعان اتفاقية تعاون أمنى بين البلدين ولى عهد السعودية ووزير داخلية جيبوتى يوقعان اتفاقية تعاون أمنى بين البلدين
وقع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، ووزير الداخلية الجيبوتى حسن عمر محمد برهان اتفاقية تعاون فى المجال الأمنى بين حكومتى البلدين .

جاء ذلك عقب لقاء ولى العهد مع وزير الداخلية الجيبوتى بالرياض اليوم ، حيث بحثا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون القائم بينهما فى جميع المجالات خاصة الأمنية منها.

وذكرت وكالة الأنباء ان توقيع الاتفاقية يأتى دعما للعلاقات القائمة بين المملكة وجيبوتى , ورغبة منهما فى إقامة تعاون متبادل فى المجال الأمنى، وإدراكا للفوائد المتبادلة التى ستنتج من التعاون فى هذا المجال.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة