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مقتل وإصابة 7 جنود بالجيش الليبى خلال الاشتباكات مع داعش فى بنغازي

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مقتل وإصابة 7 جنود بالجيش الليبى خلال الاشتباكات مع داعش فى بنغازي مقتل وإصابة 7 جنود بالجيش الليبى خلال الاشتباكات مع داعش فى بنغازي
لقى جندى بكتيبة "شهداء الزاوية" التابعة للجيش الليبى ببنغازى مصرعه وأصيب ستة آخرون، خلال الاشتباكات ضد تنظيم (داعش)، حول جامعة بنغازى ومعسكر "قاريونس".

وقال العقيد جمال الزهاوى آمر كتيبة "شهداء الزاوية" التابعة للجيش الليبي، فى تصريح مساء أمس الأحد، إن الجيش والوحدات المساندة لهم أحرزوا تقدما كبيرا اليوم، بالسيطرة على جامعة بنغازى ومعسكر "قاريونس" بمدينة بنغازى شرق ليبيا.

وأضاف الزهاوى أن الاشتباكات ضد تنظيم "داعش" والتشكيلات المسلحة الموالية له بدأت عصر اليوم، حيث جرى اقتحام الجامعة واستمرت المعارك وانتهت بعد المغرب بالسيطرة على معسكر "قاريونس" المعروف بمعسكر "بوكا".. مشيرا إلى أن أفراد المشاة تقدموا تحت غطاء المدفعية الثقيلة (الجراد والدبابات)، واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال الاشتباكات المسلحة، لافتًا إلى أن لديهم شهيدًا للواجب وستة جرحى حصيلة لهذه المواجهات.

ونفى الزهاوى الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى التى تفيد بسيطرة الجيش على بوابة "القوارشة"، مؤكدا أن البوابة تحت مرمى النيران فقط ولم تتم السيطرة عليها.
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