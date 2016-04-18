بالصور.. تواصل فعاليات تنمية مهارات الموهوبين بجنوب سيناء

تواصلت فعاليات ورش تنمية مهارات الموهوبين بجنوب سيناء لليوم الثانى على التولى، والتى ينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة المخرج المسرحى محمد حجاج، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الباحث سعيد الهمشرى، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية المواهب، إشراف منى محمد مشرفة فنون بإدارة المواهب، محمد عادل مراقب مالى وإدارى بإدارة المواهب، إعتماد فتحى رئيس الشؤون الثقافية، برعاية اللواء خـالد فـودة محافظ جنوب سيناء والكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقـافة، والدكتور سيد خطاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

قال حجاج أن البرنامج تضمن فى اليوم الثانى تواصل فعاليات ستة ورش متنوعة، بدأت من مدرسة السادات بمدينة رأس سدر بورشة نادى العلوم تحت عنوان "المخترع الصغير" إشراف هانم رمضان مدير بيت ثقافة رأس سدر، تدريب أحمد هانى معلم أول علوم، حيث بدأ بتوزيع الخامات الخاصة بنموذج المشروع لكل طالب، تلاها إستكمال ورشة فنون بعنوان "الطرق على المعادن" من مدرسة الصناعية الثانوية بمدينة أبوزنيمة إشراف فاطمة محمد مدير بيت ثقافة أبوزنيمة، تدريب أحمد عبد الحليم معلم أول زخرفة تلاها ببيت ثقافة أبورديس برئاسة محمد حسين ورشة فنون بعنوان " جدارية ونحت بالصلصال " تدريب شيماء سعيد معلم تربية فنية وأختتم اليوم الثانى للفعالية باستكمال ثلاث ورش مسائية بقصر ثقافة طور سيناء برئاسة أحمد سالم الأولى ورشة فنون تشكيلية بعنوان " الحرق على الخشب " تدريب نبيل إسماعيل معلم أول تربية فنية إشراف الفنانة التشكيلية وفاء فتحى رئيس الفنون التشكيلية بمديرية الثقافة، حيث قام المدرب بتقطيع الأبلكاش إلى لوحات بمساحة 50 سم مربع وتقطيع براويز ثم طبع تبلوهات للعمل

أما الثانية إدبية بعنوان " تنمية مواهب أدبية " للشاعر حازم المرسى، إشراف أميرة عبد البارئ مسئول النشاط بقصر الثقافة، حيث قام الشاعر بمراجعة الأعمال الأدبية للمتدربين وتصنيف العمل " قصة - شعر " مع إعطاء توجيهات فنية على الأعمال ومطالبتهم بإعادة كتابتها من جديد، وفى الختام الورشة الثالثة بعنوان " تنمية المواهب الموسيقية " تدريب عازف الإيقاع على عبد الفتاح، إشراف أمانى عبد الفتاح.

- بالصور.. قصر ثقافة أبوزنيمة يبدأ فعاليات ورشة "الطرق على المعادن"

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