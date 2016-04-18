بالفيديو – برشلونة إلى أين؟ خسارة جديدة أمام فالنسيا.. أتليتكو والريال يقتربان من الصدارة

خسر برشلونة بهدفين مقابل هدف أمام فالنسيا، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة بدأ المباراة بشكل جيد، وكاد أن يتقدم في أكثر من مناسبة حين انفرد نيمار دا سيلفا بمرمى دييجو ألفيش وحاول إيداعها من فوق الحارس، إلا أن الحارس البرازيلي أنقذ الفرصة.

فالنسيا في الدقيقة الـ 24 بهدف عكسي عن طريق إيفان راكيتيتش، حين أرسل سيكيرا كرة عرضية حولها راكيتيتش بالخطأ في المرمى.

الهدف الثاني في الدقيقة الـ 45، حين سجل سانتي مينا في مرمى كلاوديو برافو من انفراد أودعه المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم فالنسيا بهدفين مقابل لا شئ.

في شوط المباراةا الثاني، قلص برشلونة الفارق في الدقيقة الـ 63 من عرضية لخوردي ألبا حولها بقهدمه في المرمى.

هدف ميسي هو الـ 500 في مسيرته، لكنه لم يكن كافيا لإعادة برشلونة للنتائج الإيجابية.

خسر برشلونة بهدفين مقابل هدف، في خسارة هي الثالثة بأخر 4 مباريات في بطولة الدوري قضاهم بدون أي انتصار.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة الـ 76، ليتساوى مع أتلتيكو مدريد في صدارة الترتيب، مع تفوق للفريق الكتالوني بفارق الأهداف فقط، ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث متأخر بنقطة وحيدة عن ثنائي الصدارة.

على الجانب الآخر، رفع فالنسيا رصيده للنقطة الـ 40 في المركز الـ 12.

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