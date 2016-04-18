فتح جميع معابد الأقصر مجانا أمام المواطنين غدا احتفالا بيوم التراث العالمى

صرح الدكتور محمد عبد العزيز مدير آثار مصر العليا، أنه من المقرر أن يتم فتح أبواب كل معابد الأقصر أمام الجمهور بالمجان، غداً الاثنين، وذلك احتفالاً بيوم التراث العالمى، حيث إنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى صباحاً داخل معبد الكرنك.

وأضاف مدير آثار مصر العليا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاحتفالات باليوم العالمى للتراث بمعبد الكرنك، ستشمل عروضا فنية ومشاركات من الآثار والشباب والرياضة وطلاب المدارس المختلفة، بمشاركة قيادات محافظة الأقصر وآثار الأقصر.

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