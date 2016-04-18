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"المصرى الدولى" يشارك فى التوعية بالتطعيم ضد الحصبة بالاسماعيلية والقنطرة

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"المصرى الدولى" يشارك فى التوعية بالتطعيم ضد الحصبة بالاسماعيلية والقنطرة "المصرى الدولى" يشارك فى التوعية بالتطعيم ضد الحصبة بالاسماعيلية والقنطرة
شارك أعضاء المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية فى التوعية بمواعيد حملة التطعيمات ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية.

وقال تامر الجندى المنسق العام للمجلس انه اقتصر دور شباب المجلس فى المشاركة فى لصق البوسترات وتوزيع مواعيد التطعيمات وأن فرق من المجلس تابعت توافر التطعيمات صباحاً مساء فى أربعة وعشرون وحدة ومركز صحى بأحياء الإسماعيلية وضواحيها ومركز القنطرة غرب والقرى التابعة له.

وناشد الجندى أولياء الأمور سرعة التوجه بأبناءهم قبل يوم الخميس القادم إلى أقرب وحدة صحية لمن لم تصادفه فرق الحملة التى تستهدف الفئة العمرية من 11- إلى 22 عاما، وهم طلاب الجامعات والمعاهد وطلاب المدارس من السادس الابتدائى وحتى الثانوى وناشد كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى المشاركة فى التوعية ضد الأمراض والأوبئة المختلفة.

وأكدت الدكتورة نسرين يوسف مدير الطب الوقائي بالإسماعيلية على توفير طرق العلاج والوقاية اللازمة لمكافحة المرض وأنها تتابع تنفيذ الحملة وتوافر التطعيم المجانى ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية والذى ستنتهى يوم الخميس 19 / 4/ 2016 من أجل القضاء على التفشيات الوبائية وذلك للفئة العمرية من سن 11 عاما إلى سن 20 عاما لكل من الذكور والإناث من المصريين وغير المصريين ويتم برنامج التطعيم عن طريق فرق مدربة وتحت إشراف طبى كامل فى جميع المدارس الابتدائية (الصف السادس الابتدائى والإعدادية والثانوية والجامعات والمعاهد).

التطعيم ضد الحصبة (1)

التطعيم ضد الحصبة (2)

التطعيم ضد الحصبة (3)

التطعيم ضد الحصبة


>- حملة لطلاب جامعة القناة للتطعيم ضد الحصبة الألماني بالتعاون مع مديرية الصحة
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