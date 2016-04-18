ننشر برنامج احتفال آثار أسوان بيوم التراث العالمى تحت شعار "أعرف بلدك"

تحتفل منطقة آثار أسوان والنوبة، غداً الاثنين، بيوم التراث العالمى، تحت شعار "اعرف بلدك"، ضمن احتفالات دول العالم فى المازارات السياحية والمواقع الأثرية.

وأكد الأثرى نصر سلامة، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن أسوان ستشارك فى احتفالات العالم بيوم التراث العالمى، والذى يقام فى 18 أبريل من كل عام، وذلك داخل معبدى فيله وأبوسمبل بمحافظة أسوان، ضمن المازارات الأثرية المسجلة عالمياً، تحت شعار "أعرف بلدك" لتعليم طلاب المدارس بحضارة أجدادهم الفراعنة، وتوصيل المعلومات الأثرية والسياحية لهم بأسلوب مختلف عن المناهج الدراسية يسهل لهؤلاء التلاميذ استيعاب المعلومة.

وأضاف مدير عام آثار أسوان والنوبة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن برنامج الاحتفال فى معبد فيله يبدأ فى الساعة التاسعة صباحاً باستقبال نحو 150 طالب وطالبة من 5 مدارس مختلفة بأسوان، وتكليف مفتشى الآثار بتكوين مجموعات للطلاب واصطحابهم فى جولة داخل معبد فيله، لتعريفهم بحضارة أجدادهم القدماء، وتعليمهم السلوك الحضارى المتبع عند دخول المعابد والمواقع الأثرية والسياحية.

وتابع "سلامة"، بأن احتفال معبد فيله سيتضمن أيضاً، تقديم فقرات وعروض فنية لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسوان، مع توزيع هدايا على الطلاب المتميزين خلال هذا اليوم.

وأوضح مدير عام آثار أسوان والنوبة، بأن احتفالية معبد أبوسمبل، تتضمن استقبال نحو 150 طالب وطالبة من المدارس الخاصة بذوى الاحتياجات، قادمين من مدينة أسوان، وسيقوم الأثرى حسام عبود، مدير آثار أبوسمبل بالاشتراك مع مفتشى الآثار بأبوسمبل فى تقديم برنامج مميز لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، مع توفير وسائل تعليم لهؤلاء الطلاب ومنها توفير كتابات بطريقة برايل للمكفوفين، وأيضاً تخصيص مترجم بلغة الإشارة لضعاف السمع خلال مشاهدة فيلم تسجيلى عن إنشاء المعبد.

وأشار إلى أن احتفالية أبوسمبل ستتضمن أيضاً نشاط رياضى بساحة المعبد الخارجية بهدف إشراك طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى الحفل، وعدم قصره على الشرح الشفهى فقط.

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غداً.. "آثار أسوان" تحتفل بيوم التراث العالمى فى معابد فيلة وأبوسمبل

http://www.youm7.com/story/2016/4/17/غداً-آثار-أسوان-تحتفل-بيوم-التراث-العالمى-فى-معابد-فيلة-وأبو/2679984#