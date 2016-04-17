المهن الموسيقية تقرر سحب تصريح الغناء من دينا الوديدي

كتبت – إنجي لطفي

عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، اجتماعًا مساء اليوم الأحد، تم فيه الموافقة على سحب تصريح الغناء السنوي الخاص بالمطربة دينا الوديدي، لما بدر منها من إساءة تجاه النقابة من خلال صفحتها الخاصة على موقع “فيس بوك”.

قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة: ‘‘مجلس الإدارة برئاسة أمير الغناء هاني شاكر قرر أيضًا تكليف الشئون القانونية بتقديم طعن في المحكمة الإدارية العليا على القرار الصادر منها والخاص بسحب الضبطية القضائية من النقابة’’.

وأضاف “مرتضى” في بيان صحفي أن المجلس وجه الشكر للجنة العمل برئاسة منصور هندي وإشراف المايسترو حمادة أبو اليزيد بعد أن وصلت إيرادات اللجنة إلى أكثر من مليون جنيه خلال الفترة من 21 مارس إلى 4 إبريل.

ولفت إلى أن المجلس قرر إسناد لجنة العمل بالإسكندرية إلى محمود المحلاوي بدلًا من عادل شمس، كما قرر إسناد الإشراف على منطقة القناة إلى الدكتور أحمد أبو المجد، وتحويل عدلي نور الدين رئيس اللجنة النقابية ببورسعيد، وأحمد الفيومي عضو مجلس إدارة بالشرقية وشريف صلاح رئيس لجنة سوهاج إلى التحقيق لقيامهم بتنظيم مهرجانات وتكريمات استغلوا فيها اسم هاني شاكر والنقابة دون الحصول على إذن مسبق.

على جانب أخر قال طارق مرتضى أن التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا إيمان البحر درويش النقيب الأسبق والخاصة بالمطرب مصطفى حجاج غير صحيحة وغير مسئولة لأن مصطفى حجاج استوفى أوراق قبوله في نقابة المهن الموسيقية يوم 7 مايو 2015 في حين أن هاني شاكر تولى مسئولية النقابة يوم 28/7/2015، أي بعد دخول مصطفى حجاج للنقابة، وهو بالتالي ينفي الاتهامات التي وجهها إيمان البحر درويش لهاني شاكر.

وأكد أن هاني شاكر فور علمه بأنه هناك أخطاء في أوراق المطرب مصطفى حجاج قرر على الفور تحويلها للجهات المسئولة لاتخاذ الاجراءات المناسبة معه.