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ضبط «فرش حشيش» مع مسافر مصري للإمارات

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ضبط «فرش حشيش» مع مسافر مصري للإمارات ضبط «فرش حشيش» مع مسافر مصري للإمارات

ضبط فرش حشيش

 

ضبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي راكبًا مصريًا قبل سفرة للإمارات حاول تهريب “فرش” حشيش مخدر، أخفاه داخل حافظة نقوده للهروب من شرطة المطار، إلا أنه ام اكتشافه وأمر اللواء ايمن عبد الفتاح مدير تأمين المطار بإلغاء سفره.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة الاتحاد رحلة رقم 658 المتجهه إلی ابوظبي، اشتبه أمين الشرطة في حقائب الراكب المصري لظهور جسم غريب داخل حقيبته اكتشفه جهاز “اكس ري” ، وبتفتيشه أمام اللواء أيمن عبد الفتاح مدير التأمين بالمطار، عثر بحوزته على قطعة مخدر الحشيش، كان يخفيها داخل حافظة نقوده بحقيبته، تم إلغاء سفر الراكب.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مدير أمن مطار القاهرة الدولي بإتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته للنيابة.

 

 

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