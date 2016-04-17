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لمريض الكولسترول..أطعمة ممنوعة ونصائح لخفض نسبته فى الدم ووقايتك من الأمراض

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لمريض الكولسترول..أطعمة ممنوعة ونصائح لخفض نسبته فى الدم ووقايتك من الأمراض لمريض الكولسترول..أطعمة ممنوعة ونصائح لخفض نسبته فى الدم ووقايتك من الأمراض
يصاب العديد من الأفراد بأمراض القلب والجلطات المختلفة، نظرا لارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، ومن أهم أسباب ارتفاعه النظام الغذائى الخاطئ، وهناك البعض يصابون بارتفاع الكولسترول رغم أنهم يمارسون الرياضة ويتمتعون بأوزان مناسبة، وذلك بسبب عوامل وراثية.

ويقدم الدكتور محمد منيسى - استشارى أمراض الباطنة والجهاز الهضمى - مجموعة من النصائح التى يجب أن يتبعها مريض الكولسترول لخفض نسبته فى الدم والوقاية من الأمراض الناتجة عن ارتفاعه، ويقول: "هناك مجموعة من الأطعمة ثبت أن تقليل تناولها يخفض نسبة الكولسترول فى الدم وفقا للعديد من الأبحاث التى تمت فى مجال هذا المجال".

ويضيف المنيسى: "ومن الأطعمة التى يجب أن يبتعد عنها مريض الكولسترول هى، اللبن بكل مشتقاته ما عدا الزبادى، مشروب النعناع والتدخين، الزيت والسمن والزبد، المحليات السكرية بما فيها العسل، البصل والثوم، اللب والسودانى والمكسرات، الأطعمة المحمرة، المخبوزات بكل أنواعها ما عدا الخبز الأسمر، الحلويات".

ويتابع د. المنيسى: هناك مجموعة من النصائح تساعد على خفض نسبة الكولسترول وهى..
>1. تناول 5 وجبات فى اليوم الواحد.
>2. السير على الأقدام فى خط مستقيم لمدة ساعة يوميا.
>3. تناول 2 كوب مياه قبل كل وجبة.
>4. دخول دورة المياه بعد الإفطار يوميا فى نفس الوقت.
>5. 80% من الوجبات التى يتناولها مريض الكولسترول فى اليوم يجب أن تكون من خضراوات وفواكه طازجة.
>6. يمنع نهائيا النوم مباشرة بعد تناول أحد الوجبات الخمس خلال اليوم.
>7. عدم الامتلاء الكامل للمعدة.

وعن الأطعمة والمشروبات المسموح بتناولها خلال اليوم يقول الدكتور محمد منيسى: "تحديد الأطعمة المسموح بتناولها لمريض الكولسترول يساعده فى انتظام يومه، بالإضافة إلى خفض نسبة الكولسترول حتى لا تؤثر عليه، ومن الأطعمة المسموح بها، بياض البيض، اللحوم خالية والأرز والمكرونة بدون إضافة دهون عليهم والخبز الأسمر، بالإضافة إلى تناول الشاى والقهوة والنسكافيه".


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مصر 365

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