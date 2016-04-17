بعد اشتعال الليجا.. تعرف على المباريات المتبقية لبرشلونة وريال وأتليتكو

من سيتوج بالدوري الإسباني؟ لا أحد يعلم حتى الآن أو يستطيع التوقع خاصة بعد خسارة برشلونة المفاجئة من فالنسيا على ملعب كامب نو قبل خمس جولات من النهاية.

الخسارة جعلت برشلونة في الصدارة بـ76 نقطة بفارق الأهداف عن اتليتكو مدريد الوصيف (+18)، ويلحق بهم ريال مدريد الثالث برصيد 75 نقطة.

مباراة واحدة ستغير كل شيء في ترتيب جدول الليجا في المباريات الخمسة المقبلة.

ويستعرض FilGoal.com المباريات المتبقية للثلاثي الذي أشعل الدوري الإسباني في أمطاره الأخيرة:

ويحسم اللقب في حالة التساوي في عدد النقاط بالمواجهات المباشرة.

أولا) برشلونة

يخرج برشلونة لمواجهة ديبورتيفو لاكرونيا (المركز 13) ثم يواجه سبورتنج خيخون (المركز 18) على ملعب كامب نو.

ويخرج برشلونة للقاء ريال بيتيس (المركز 14)، ثم دربي كتالونيا على ملعب كامب نو ضد إسبانيول (المركز 15) قبل ختام الليجا أمام جرانادا (المركز 17) في الجولة الأخيرة على ملعب الأخير.

ثانيا) أتليتكو مدريد

المواجهات أصعب من برشلونة، إذ يبدأ المباريات الخمسة بالخروج للقاء أثلتيك بلباو (الخامس).

ثم يستضيف مالاجا (الثامن) ورايو فايكانو (المركز 16) في فيسنتي كالديرون ويحل ضيفا على ليفانتي (المركز 19) ويختتم الدوري على ملعبه ضد سيلتا فيجو (السادس).

ثالثا) ريال مدريد

طريق ريال مدريد ليس مفروشا بالورود أيضا، ومع تأخره عنهما بنقطة فمبارياته ستشهد مواجهات "ثقيلة" على الملكي تحديدا.

فيواجه فياريال (الرابع) على ملعب سانتياجو برنابيو ثم يخرج للقاء رايو فايكانو (المركز 16) وريال سوسيداد (المركز العاشر) قبل استضافة فالنسيا (المركز 12) الذي أشعل الليجا بالفوز على برشلونة.

ويختتم الدوري الإسباني خارج ملعبه وتحديدا في ملعب ديبورتيفو لاكرونا (المركز 13).

المواعيد

وستلعب الجولة 34 بداية من 19 أبريل الجاري وحتى 21 أبريل، ثم الجولة 35 يوم 22 أبريل وتنتهي 25 أبريل.

وتلعب الجولة 36 بداية من 29 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

بينما تلعب الجولتين 37 و38 الحاسمتين للبطل والفرق الهابطة يومي الثامن من مايو و15 مايو وكل المباريات ستلعب في الخامسة عصرا.