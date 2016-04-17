انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع نسيج فى العبور

أمر أحمد جمعة وكيل أول نيابة العبور برئاسة أمير ناصف، بانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق الذي نشب فى مصنع للنسيج بمدينة العبور.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير امن القليوبية تلفى اخطاار بنشوب حريق بمصنع نسيج بالعبور وعلى الفور تم الدفع بعدد 11سيارة إطفاء للتعامل مع النيران وتبين من المعاينة الى ان المصنع ملك "محمد المرشدى " ويقع على مساحة 15 الف متر.

ورجحت المعاينه المبدئيه ان سبب الحريق ماس كهربائى، وان الحريق شب فى الطابق الأول ولم تحدث اى اصابات او وفيات، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية

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