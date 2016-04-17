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بالصور.. بدء تجميع أصوات دائرة "عكاشة" باللجنة العامة وسط تشديدات أمنية

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بالصور.. بدء تجميع أصوات دائرة "عكاشة" باللجنة العامة وسط تشديدات أمنية بالصور.. بدء تجميع أصوات دائرة "عكاشة" باللجنة العامة وسط تشديدات أمنية
تجرى الآن عملية فرز وتجميع الأصوات بمقر اللجنة العليا للانتخابات، بستاد طلخا الرياضى، ويتوافد القضاة المشرفون على 174 الجنة فرعية، من 65 مركزا انتخابيا، بانتخابات الدائرة الرابعة ومقرها مركزى طلخا ونبروه، بمحافظة الدقهلية، لإختيار نائب الدائرة الثالث وذلك عقب الإطاحة بتوفيق عكاشة نائب الدائرة السابق، على خلفية لقائه بسفير إسرائيل حاييم كورين.

وبدأ القضاة فى التوافد على مقر اللجنة العامة باستاد طلخا الرياضى، وتسليم محاضر الفرز باللجان الفرعية، وتسليم أوراق الإقتراع والمظاريف الخاصة بالعملية الانتخابية وجارى تجميع نتائج المحاضر الفرعية، ومن المنتظر أن يتم إعلان النتيجة بعد قليل، وإعلان المرشحين الاثنين الذين سيخوضان جولة الإعادة.

ويشهد محيط طلخا الرياضى، تشديدات أمنية، من قوات الجيش والشرطة، بإشراف قيادات من الجيش الثانى الميدانى، واللواء محمد حجى مساعد مدير أمن الدقهلية، والرائد أحمد شبانة بمباحث مديرية أمن الدقهلية.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات إحتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، خلال الأسابيع الماضية، وأعلن مجلس النواب على إثر ذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى إنتظار إعلان النائبين الفائرين الذين سيخوضان انتخابات جولة الإعادة، على المقعد الثالث بعد انتخابات أمس السبت واليوم الأحد.

أعمال الفرز بانتخابات طلخا ونبروه (1)

أعمال الفرز بانتخابات طلخا ونبروه (2)

أعمال الفرز بانتخابات طلخا ونبروه (3)

أعمال الفرز بانتخابات طلخا ونبروه (4)

أعمال الفرز بانتخابات طلخا ونبروه (5)

أعمال الفرز بانتخابات طلخا ونبروه (6)


>- إغلاق لجان الاقتراع بدائرة "عكاشة" وبدء فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية
>

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