بالأرقام.. ننشر تفاصيل الاتفاقيات بين مصر وفرنسا بحضور السيسى وهولاند

اتفاقيات تم توقيعها بحضور الرئيسين:

1- اتفاقيات بين الحكومتين

نشرت السفارة الفرنسية بالقاهرة منذ قليل بيانًا بتفاصيل الاتفاقيات التى وقعت بين مصر وفرنسا بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسى فرنسوا هولاند الذى يزور القاهرة حاليًا.

1.إعلان نوايا للتعاون فى مجال النقل (لاسيما بخصوص مشروعات المترو والترام والمدن الكبرى والتغيرات المناخية).

>الموقعون: السفير أندريه باران والوزيرة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى

2.. إعلان نوايا للتعاون فى مجال الطاقة (لاسيما بخصوص نقل وتوزيع الطاقة المتجددة والفاعلية فى مجال الطاقة والتنظيم القطاعى).

>الموقعون: السفير أندريه باران والوزيرة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى

>3.إعلان نوايا للتعاون فى مجال الطاقة المتجددة (محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات فى إطار مقررات قمة باريس للمناخ COP 21 الخاصة بأفريقيا

>الموقعون: السفير أندريه باران والوزيرة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى.

4.إعلان نوايا فى مجال الغاز

>التعاون بين شركتى Engie وإيجاس Egas للتغذية بالغاز فى مصر

>الموقعون: السفير أندريه باران والوزير طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

5. إعلان نوايا للتعاون فى مجال التدريب المهنى

>تقديم الدعم لبرامج عديدة: شركة سانوفىSanofi/ وزارة الصحة – هيئة "مساندة المستشفيات العامة بباريس" APHP- Agir-Abcd/ مستشفى الجلاء، شركة دانونDanone / وزارة الزراعة-مكتبة الإسكندرية، شركة تالس Thales –الوكالة الفرنسية للتنميةAFD /وزارة النقل، شركة تالس Thales/ووزارتى التدريب المهنى والتعليم العالي، فنسيVinci /المقاولون العرب-أوراسكوم، شنايدر الكتريك Schneider Electric -معهد دون بوسكو Institut Don Bosco / وزارة التدريب المهنى، المبادرة المهنية للسيدات فى المنطقة الأورو-متوسطية.

>الموقعون: السفير أندريه باران والوزيرة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى

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6. إعلان نوايا للتعاون فى مجال الرعاية الاجتماعية

>دراسات لوضع منظومة تأمين صحى يغطى جميع المصريين.

>الموقعون: أندريه باران والوزيرة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى

7. إعلان نوايا للتعاون فى مجال السياحة، لاسيما بخصوص تسهيل الحركة السياحة (لاسيما تسهيل توافد السياحة ودعم البنية التحتية والخبرة القطاعية)

>الموقعون: السفير أندريه باران والوزيرة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي

8.إعلان نوايا للتعاون فى مجال التعاون بين وزارتى الثقافة بالبلدين. (لاسيما بخصوص تعميق المبادلات الثقافية والتعاون بين المتاحف)

>الموقعون: الوزيرة أودرى أزولاى، وزيرة الثقافة والاتصال والوزير حلمى النمنم وزير الثقافة.

9.إعلان نوايا بين معهد العالم العربى والوزارات المصرية المعنية من أجل تحضير معرض عن قناة السويس فى 2018.

>الموقعون: جاك لانج، رئيس معهد العالم العربى والوزيرة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى.

10.إعلان نوايا للتعاون فى المجال العسكرى (مجال الفضاء)

>الموقعون: الوزير إيف لودريان وزير الدفاع ونظيره المصرى

2- اتفاقيات الوكالة الفرنسية للتنمية AFD

1.إعلان مشترك حول تمويل محطة توليد كهرباء بطاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات-خليج السويس 1 (50 مليون يورو)

>قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ 50 مليون يورو لتنفيذ المشروع من جانب هيئة الطاقة المتجددة.

>الموقعون: جاك موانفيل، مساعد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية والوزيرة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى.

2.اتفاق مبسط لتمويل مركز التحكم الكهربائى (50 مليون يورو).

>قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ 50 مليون يورو للشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء من أجل تجديد المركز (إدارة آلى).

>الموقعون: جاك موانفيل، مساعد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية والوزيرة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى

3.اتفاقية من أجل توصيل الغاز للأحياء العشوائية-إيجاس (68 مليون يورو).

>قرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية قوامه 70 يورو وتدعمه منحة من الاتحاد الأوروبى. الموقعون: جاك موانفيل، مساعد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية والوزيرة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى مليون يورو.

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4.إعلان مشترك لتجديد مترو رمسيس-مصر الجديدة بالقاهرة (80 مليون يورو).

>مشروع مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية قدرها 80 مليون يورو لتجديد هذا الخط بطول 12 كم. الموقعون: جاك موانفيل، مساعد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ومعالى الوزيرة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى.

5.إعلان مشترك لإنشاء وحدة معالجة مياه بالإسكندرية (60 مليون يورو).

>مشروع قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء وحدة معالجة الترسيبات الطينية بمحطة تنقية المياه بشرق الإسكندرية، وهى الوحدة الأولى من نوعها خارج القاهرة. الموقعون: جاك موانفيل، مساعد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية والوزيرة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى.

3- ااتفاقات تجارية

1. مترو القاهرة: أعمال الهندسة المدنية بالمرحلة 3 من الخط 3-فنسي/بويج Vinci/Bouygues (1.2 مليار يورو).

>اتفاق موقع بين كونسورتيوم شركتى فنسى/بويج والهيئة القومية للأنفاق للمرحلة 3 من الخط 3 (17.7 كم-15 محطة) تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ 300 مليون يورو وتمويل المصرف الأوروبى للاستثمار يبلغ 600 مليون يورو.

الموقعون: عن فنسى: كريستيان جازيني، نائب رئيس الشركة، ومارك إدلر، مدير مساعد/ شركة سوفيكو SOFICO: حميد خورى/ أوراسكوم: مكرم عثمان ومحمد عثمان/ المقاولون العرب: محسن صلاح وسيد فاروق وإيمان سليمان

2. تدعيم شبكة توزيع الكهرباء – شركة GE Grid Solutions (250 مليون يورو).

>التوقيع بين شركة GE Grid Solutions ووزارة الكهرباء

>الموقعون: جنرال إلكتريك- GE Grid: رئيسة الشركة، وكورين دو بيبلا ومحمد شنب رئيس فرع الشركة فى مصر وأحمد السويدى، السويدى إلكتريك.

3.قمر صناعى للاتصالات المدنية والعسكرية

>التوقيع بين وزارتى الدفاع الفرنسية والمصرية

4- إعلان نوايا

1.إعلان بين شنايدر الكتريك ومحافظة جنوب-سيناء لإنشاء محطة توليد بالطاقة الشمسية 50 ميجاوات بشرم الشيخ

2.إعلان نوايا بين شركة Morpho (سفران Safran) وشركة والشركة المصرية لخدمات االتعقب وتكنولوجيا المعلومات من أجل توريد بطاقات ذكية بالبصمة الضوئية (218 مليون يورو) وأجهزة تحكم بالبصمة الضوئية (100 مليون يورو) الموقعون: عن Safran Morpho : وليد غبرايال، رئيس فرع الشركة فى مصر، وجان-جاك فان دير سليك والشركة المصرية لتعقب الخدمات وتكنولوجيا المعلومات: اللواء سمير محمد فتحي.

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