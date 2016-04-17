إغلاق لجان الاقتراع بدائرة "عكاشة" وبدء فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية

أغلقت لجان الاقتراع، بالدائرة الرابعة أبوابها فى تمام التاسعة مساء اليوم، ومقرها مركزا طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، فى الانتخابات التكميلية لاختيار عضو مجلس النواب الذى خلا مقعده بعد الإطاحة بنائب الدائرة السابق توفيق عكاشة، والمعروف إعلاميا بنائب التطبيع.

ويتم الآن فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية والتى بلغ عددها 174 لجنة، و65 مركزا انتخابيا، ومن المقرر أن يتم التجميع داخل استاد طلخا الرياضى، وسيتم فرز كل لجنة على حدة فى مقرها الرئيسى.

ولم تتلق اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية، أية بلاغات أو شكاوى خلال اليومين الماضيين من عملية الاقتراع، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، خلال الأسابيع الماضية، وأعلن مجلس النواب على إثر ذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى انتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث بعد انتخابات أمس السبت واليوم الأحد.

- العليا للانتخابات: لا نية لمد فترة التصويت بدائرة توفيق عكاشة فى الدقهلية