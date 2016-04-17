صور| جابر نصار ومستشارشيخ الأزهر يشهدان إطلاق حملة«نور عقلك تفهم دينك»بجامعة القاهرة

شهد الدكتور جابر نصار رئيس جامعه القاهرة ، صباح اليوم الأحد، فاعليات إطلاق حملة ” نور عقلك تفهم دينك” داخل الجامعه بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور حسن خليل مستشار شيخ الأزهر وعددًا من الشخصيات الدينية المعروفة.

ونظم تلك الحملة مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة بهدف مناهضة التطرّف الديني، خاصًة بعد تصاعد أزمة ” التطرف الديني” الذي تفشى في المجتمع.

وبدأت الفاعلية بتوزيع أوراق لتوعية الشباب ضد التطرف الدينى في جميع أرجاء جامعة القاهرة، تلى ذلك حفل غنائى أحياه فريق “يلا نغني”، “حلم مصري”.

وأشار محمود بكر أحد الطلاب المشاركين في الحلمة ” أن الهدف الأول والأخير للحملة هو توطين روح الإسلام السمحة داخل مجتمع شباب الجامعة، وأن يستسقوا معلوماتهم.

في حين أوضح محمد سعد أحد الطلاب المشاركين في الحملة أيضًا كان لابد من استمرار فتح قنوات تواصل مع شباب الجامعات خاصة شباب جامعة القاهرة، والتي يحرص أبناؤها على التعرف على رؤية الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء الذين يتميز فكرهم بالسماحة والاعتدال، فضلا عن شعور طلاب الجامعة بالأمن الفكري عند الحصول على معلوماتهم الدينية من الأزهر الشريف.

من جانبه أكد الدكتور حسن خليل، أن جامعة الازهر سعيدة بالتواصل مع شباب جامعة القاهرة الناضج الواعي، مشيرًا إلي أنه سيكون هناك تواصل بين الجامعة ومشيخة الازهر لتنظيم أكثر من فاعلية بالتعاون مع رئيس الجامعة .

في حين أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة حرص الجامعة وطلابها وأساتذتها على التواصل مع الأزهر الشريف وإمامه الأكبر باعتباره قيمة وقامة دينية ووطنية كبيرة في الداخل والخارج، وقال: “تم التنسيق خلال هذه الحملة بشأن عقد لقاءات شهرية وندوات حوارية وفكرية متنوعة مع شباب الجامعة وإمدادنا بالعلماء الأجلاء للتحاور مع الشباب من خلال هذه اللقاءات”.