طيران العراق والتحالف الدولى 44 طلعة جوية على مواقع داعش

نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 44 طلعة جوية على مواقع تنظيم(داعش)، مما أسفر عن مقتل 82 إرهابيا وتدمير آليات وأسلحة وعتاد للتنظيم فى منطاق متفرقة بالعراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الأحد، أن الطيران العراقى نفذ 6 طلعات قتالية بطائرات "إف 16" وطائرات "سوخوي"، كما نفذ طيران الجيش 16 طلعة.. بينما نفذ طيران التحالف الدولى 22 طلعة قتالية فى مناطق: الموصل وسنجار وتلعفر بنينوى والشرقاط بصلاح الدين وهيت وزوية والبو شهاب والصكرة الفلوجة بالأنبار.

وأشارت إلى أن غارات التحالف أسفرت عن مقتل 34 إرهابيا، وتدمير مراكز تجمع للمسلحين وقاذفات "هاون" وسيارة مفخخة وأسلحة متوسطة وثقيلة للتنظيم.. كما قتل طيران القوة الجوية العراقى 7 إرهابيين وأحبطت هجمات على القطاعات العسكرية.

وأضافت: كما أسفرت غارة جوية على مقر قيادة وسيطرة لداعش فى قضاء الشرقاط بصلاح الدين ودمرته خلال تواجد حوالى 20 إرهابيا ، كما دمرت مستودعا للصواريخ.

ووفقا لمعلومات استخبارية قصف طيران التحالف الدولى مواقع لداعش فى نينوى شمال غربى العراق، مما أسفر عن مقتل 21 إرهابيا وتدمير سيارتى نقل وجرافة بقرية تابعة لقضاء تلعفر.

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