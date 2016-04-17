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ماكليش يلغي مران الزمالك الأول على ملعب مباراة بجاية

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ماكليش يلغي مران الزمالك الأول على ملعب مباراة بجاية ماكليش يلغي مران الزمالك الأول على ملعب مباراة بجاية

قرر أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك إلغاء مران الفريق الأول في الجزائر بعد الوصول إلى مدينة بجاية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية بجاية بإياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء وفي جعبته هدفين نظيفين.

وكان مقررا أن يخوض الزمالك تدريبين على ملعب بجاية إلا أن ماكليش قرر إلغاء الأول وذلك بعد وصول الفريق قادما من العاصمة الجزائرية إلى مدينة بجاية بمسافة تقدر بـ250 كم.

واستغرقت رحلة الزمالك سبع ساعات بسبب المنحدرات والمنحنيات في طريق الوصول.

وأصر ماكليش على إلغاء المران خوفا من إرهاق اللاعبين بعد الرحلة الطويلة.

وفي سياق آخر، اطمئن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على البعثة بعد الوصول وطالب بتوفير كافة مطالبهم من أجل العبور لدور المجموعات.

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