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فيديو.. نقيب الصيادلة: الحكومة تقرر رفع سعر الدواء الثلاثاء المقبل

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فيديو.. نقيب الصيادلة: الحكومة تقرر رفع سعر الدواء الثلاثاء المقبل فيديو.. نقيب الصيادلة: الحكومة تقرر رفع سعر الدواء الثلاثاء المقبل

محيي عبيد نقيب الصيادلة

قال نقيب الصيادلة، محيي عبيد، اليوم الأحد، إن الدواء تأثرت بشكل كبير بسبب ارتفاع لأن المواد الخام المستخدمة في تصنيع الدواء يتم استيرادها من الخارج بنسبة 90% للمادة الفعالة و100% للألبان.

وأضاف “عبيد” خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الشركات قامت برفع الأسعار بعض الأصناف وتوقفت عن صناعة الأدوية رخيصة الثمن تجاوزاً للخسائر مما أدى الى نقص أدوية كثيرة.

وأكد “عبيد” أنه يتم التحضير لاجتماع ثلاثي يضم رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ونقيب الصيادلة، الثلاثاء المقبل، لرفع أسعر الدواء، واصافًا القرار بالحل الوحيد للتخلص من أزمة نقص الدواء، وسد عجز غياب الأدوية الهامة من السوق، مع وضع رؤية سريعة لعدم انهيار شركات صناعة الأدوية في مصر.

وتابع أن اجتماعه الأخير مع وزير الصحة ومجلس تسعير الدواء تم الاتفاق خلاله على تحريك سعر الدواء بما يضمن بقاء الصنف المحلي خاصة أن الصناعة مهددة في ظل نقص أكثر من 600 صنف محلي.

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