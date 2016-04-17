السيطرة على حريق محدود بمستشفى أحمد ماهر

>تمكنت قوات الحماية المدنية وهيئة إسعاف القاهرة، مساء اليوم الأحد من التعامل مع حريق محدود نشب داخل مستشفى أحمد ماهر دون وقوع خسائر بشرية تذكر.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى أحمد ماهر فى نطاق دائرة قسم الدرب الأحمر، وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالدفع بسيارات إسعاف وإطفاء للسيطرة على النيران فى الطابق الثالث من المبنى الخاص بقسم الكبد.

وتبين من الفحص أن عقب سيجارة وراء اشتعال النيران، وجار اتخاذ اللازم حيال الواقعة، وكانت الهيئة قد قالت فى بيان لها إنه لا إصابات حتى الآن.