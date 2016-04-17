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أولاند: قضية «ريجيني» حالة فردية لا تؤثر على العلاقات مع مصر

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أولاند: قضية «ريجيني» حالة فردية لا تؤثر على العلاقات مع مصر أولاند: قضية «ريجيني» حالة فردية لا تؤثر على العلاقات مع مصر

جانب من المؤتمر

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، إن القاهرة وباريس لديهما علاقة ستدوم في المستقبل وستُثرى بما نقوم به وسنواصل في هذا الاتجاه حتى نلبي متطلبات شعبينا.

ورداً على تساؤل بخصوص مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، قالأولاند خلال مؤتمر صحافي مع نظيره في قصر القبة “لقد تحدثنا عن هذا الأمر وظروف وفاته ليست معروفة حتى الآن، وندرك أن هناك أسئلة مطروحة لم يتم الاستجابة لها حتى الآن، ولكن هناك بعض الحالات الفردية والتي لا يمكن أن تعكر صفو العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات مع مهمة جداً للحفاظ على سلام وأمن فرنسا وأوروبا ”

وأضاف الرئيس الفرنسي: “سنتكلم عن كل تلك الملفات، ولكن هل يعنى أن أتخلي عن كل ما يجمعنا نحن ومصر وكل المشاكل السياسية التى يجب أن نعالجها والحالات والأوضاع التى لها انعكاسات على أوروبا مثل الإرهاب ؟.

وأشار هولاند، إلى أن هناك علاقات اقتصادية يجب أن تستمر، وكما قلت هناك قرب كاف يغذي علاقتنا بمصر وهناك بعض الحالات الفردية التي سنتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها.

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