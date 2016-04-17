أهمها الجز على الأسنان.. احذر عادات تسبب إصابتك بمرض خطير باللثة

بعض أمراض اللثة تكون خفية، وتنذرنا ببعض الأعراض المرضية المتفرقة، والتى تختلف حدتها من شخص إلى آخر، ومن أبرز هذه الأمراض gingivitis الذى يصيب اللثة ويسبب لها الكثير من الأضرار المستقبلية، ويفضل أن يكتشف ويتم علاجه مبكرا حسب توضيح الدكتور سحر سامى وهدان استشارى ودبلومة أمراض اللثة.

وتوضح الدكتورة سحر وهدان أن الفائدة تكمن فى سرعة العرض على مختص أسنان وعلاج للثة كى يتمكن من علاجها سريعا قبل تفاقم الحالة، وذلك إما بعلاج دوائى وقد يصل الأمر إلى الحل الجراحى، ولكن تكمن أسباب هذا المرض الخفى فى بعض العوامل التى تساعد على الإصابة به، منها العصبية والجز على الأسنان أثناء النوم لمرضى القلق النفسى، كذلك اضطراب نسب السكر والضغط بشكل عام بالجسم، أو كثرة تنظيف الأسنان وما بينها بالخلة أو بآلات حادة وصلبة، وكذلك القسوة فى غسيل الأسنان واللثة.

وتابعت الدكتورة سحر حديثها عن هذا المرض الذى يصيب اللثة، موضحة أن له الكثير من الأعراض التى تختلف من حالة إلى أخرى، فنجد من يعانى من التهابات متكررة باللثة سواء مدممة أى مصحوبة بنزيف، أو غير مدممة، كذلك اضطراب فى ثبات الأسنان وانقطاع فى روابطها، وكذلك الإصابة بآلام متفرقة بالأسنان أو بمكان معين باللثة، وينتقل عن طريق التقبيل وتبادل اللعاب، وتبادل أدوات تناول الطعام أيضا.

الحفاظ على الصحة الجنسية يبدأ بالأسنان.. المصابون بأمراض اللثة أكثر عرضة لضعف الانتصاب بمعدل 3 أضعاف

أعراض تظهر على اللثة

>