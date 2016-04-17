تعرفى على أعراض سرطان الثدى الخفية واحمى نفسك

أعراض سرطان الثدى الخفية

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يعد سرطان الثدى واحدا من أكثر أنواع السرطانات المنتشرة بين النساء، والخطر يكمن فى تأخر اكتشافه، ولكن مع التعرف على أعراض سرطان الثدى يسهل اكتشافه مبكرا، وبالتالى علاجه والشفاء منه نهائيا بدون آثار جانبية.>ويقدم الموقع الأمريكى "Nursing" بعض الأعراض الخفية لسرطان الثدى التى قد لا يلاحظها الكثير من السيدات، وهو ما يوقعهن فى الاكتشاف المتأخر لسرطان الثدى ويترك لهن آثارا جانبية كثيرة، ومن هذه الأعراض..>1. بعض الكتل أو الأورام التى يصنفها الأطباء على أنها حميدة يمكن أن تتحول إلى خبيثة، وهى من الأمور النادرة ولكن هناك احتمالات لحدوثها، لهذا ينصح الأطباء باستئصال الورم الحميد وعدم تركه حتى وإن كان صغير الحجم حتى لا نعطى له الفرصة ليتحول إلى سرطان ثدى خبيث.>2. المرضى الذين تعرضوا لعلاج إشعاعى سابق إما بسبب إصابتهم بسرطان الثدى أو بسبب علاج سرطان الغدد الليمفاوية أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدى مرة أخرى، لأن الإشعاع يعمل على إحداث تغيرات جلدية يمكن أن تكون واسعة وسريعة النمو.>3. يظهر فى تصوير الثدى بالأشعة السينية "الماموجرام" بعض الندبات التى تشير إلى وجود أورام سرطانية، ولكن قبل هذه الخطوة عند ظهور طفح جلدى واحمرار شديد علينا الانتباه جيدا، خاصة مع وجود تكتلات ليمفاوية تحت الإبط.