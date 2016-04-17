افتتاح مركز الخلايا الجذعية من الحبل السرى بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، مركز جامعة المنصورة لأبحاث الخلايا الجذعية من الحبل السرى، على هامش فعاليات مؤتمر الجديد فى الخلايا الجذعية من الحبل السرى الذى نظمته كلية الطب تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، بحضور الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور السعيد عبد الهادى عميد طب المنصورة الدكتورة فرحة الشناوى أستاذ المناعة الإكلينيكية بطب المنصورة ومدير مركز جامعة المنصورة لأبحاث الخلايا الجذعية بالحبل السرى ورئيس المؤتمر.

ويحاضر بالمؤتمر الدكتور فرنسوا ماريه لاياى رئيس قسم الصحة العامة بجامعة سنجور الفرانكوفونية بالإسكندرية نيابة عن رئيس جامعة سنجور- الدكتور محمد لبيب سالم أستاذ المناعة بكلية العلوم جامعة طنطا - الدكتور حسنى أحمد صابر رئيس الجمعية المصرية للخلايا الجذعية.

الدكتور يسرى الهوارى أستاذ البايولوجى بطب أسنان المنصورة –الدكتور ياسر النحاس أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بطب القصر العينى – الأستاذ الدكتور سعيد حماد أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بطب طنطا –الدكتور أسامة الباز أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بطب المنصورة . وتتضمن فعاليات المؤتمر افتتاح مركز جامعة المنصورة لأبحاث الخلايا الجذعية بالحبل السرى بكلية طب المنصورة، وهذا المركز من ضمن مراكز التميز العلمى بجمهورية مصر العربية والممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية الرائد فى دعم البحث العلمى فى مصر.

ويضم هذا المركز أول بنك عام للخلايا الجذعية من الحبل السرى بجمهورية مصر العربية والذى يقدم خدماته للعديد من المرضى من الأطفال والكبار وفقا للضوابط الدولية والقانونية المنظمة لمجال عمل المركز.

يهدف المؤتمر إلى نشر المعرفة المتعلقة بالجديد فى أبحاث الخلايا الجذعية من الحبل السرى حيث ستتم مناقشة مختلف الجوانب العلمية والطبية وأحدث الأبحاث العلمية الخاصة بالخلايا الجذعية بالحبل السرى وكذلك التحديات التى تواجه هذا المجال وطرق توعية المرضى وثقافة التبرع بالحبل السرى لأغراض البحث والعلاج.

ومن المنتظر أن يحقق المركز عدة اهداف تتلخص فى توفير الخلايا الجذعية للمرضى المحتاجين لزرع النخاع العظمى – توفير الخلايا الجذعية اللازمة للأبحاث فى مجال الطب التجددى – إنشاء قاعدة بيانات قومية لمتبرعى زرع النخاع العظمى بجمهورية مصر العربية – تدريب كوادر بشرية للعمل فى مجال العلاج بالخلايا الجذعية وأبحاث الطب التجددى وزراعة الأنسجة – نشر ثقافة التبرع بالحبل السرى من الأمهات للاستفادة من الخلايا الجذعية بداخله لكل من يحتاجها – إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات الكترونية مفهرسة للأبحاث العلمية فى مجال الخلايا الجذعية لمتابعة تطور الأفكار والمشروعات البحثية ونتائجها حتى لا تتكرر البدايات الصفرية – نقل العديد من الخبرات العالمية مثل الخبرة الفرنسية واليونانية بجانب العديد من الأبحاث العالمية والبراءات التى سترفع كفاءة الباحثين والعلماء المصريين مما يعزز دورهم فى حل مشاكل المجتمع باستخدام تكنولوجيا الخلايا الجذعية.

ويضم المركز عدة معامل مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة مثل معامل البيولوجيا الجزيئية – معمل التدفق الخلوى – معمل زراعة وأبحاث الخلايا الجذعية – بنك دم الحبل السرى ويقوم بالعمل بالمركز عدة مجموعات من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المدربين فى فرنسا واليونان وسنغافورة فى تخصصات مختلفة لدراسة وإجراء الأبحاث فى مجال البيولوجيا الجزيئية للخلايا الجذعية وفصل الخلايا الجذعية من الحبل السرى بأحدث التقنيات.

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