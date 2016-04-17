الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام الثلاثة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس يوم الاثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا جنوبا والرياح شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار والأتربة أحيانا نهارا على بعض المناطق الداخلية و البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وبحر عمان.

ويوم الثلاثاء يكون رطبا صباحا / غائم جزئي / رياح شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة /غبار وأتربة مثارة أحيانا نهارا على بعض المناطق الداخلية/ البحر مضطرب في الخليج العربي وبحر عمان.

وفي يوم الاربعاء يكون الطقس رطبا وقد يتشكل بعض الضباب او الضباب الخفيف صباحا خاصة على المناطق الداخلية / رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا / غائم جزئي الى غائم أحيانا ليلا غرب وجنوب الدولة / البحر متوسط الموج قد يضطرب نهارا خاصة في الامارات الشمالية في الخليج العربي ومتوسط الموج بحر عمان.