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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تبحث توسيع صلاحيات الملك محمد السادس

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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تبحث توسيع صلاحيات الملك محمد السادس أخبار المغرب اليوم.. الرباط تبحث توسيع صلاحيات الملك محمد السادس
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول بحث حكومة رئيس وزراء المغرب عبد الاله بنكيران مشروع قانون بتوسيع لائحة صلاحيات الملك محمد السادس فى تعيين المدراء الكبار للمؤسسات العامة الاستراتيجية وغير الاستراتيجية.

وناقش مجلس الوزراء المغربى خلال اجتماعه مشاريع تعديلات ستدخل على القانون التنظيمى المعروف إعلاميا (بما للملك وما لبنكيران) حيث ستعرض هذه التعديلات على المجلس الوزارى المقبل بعد غد الاثنين.

أخبار المغرب اليوم..


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، أعلان البنك الدولى وصندوق النقد الدولى مساندتهما للمغرب فى تنظيم قمة المناخ العالمية التى تستضيفها مدينة مراكش فى 22 أكتوبر القادم.

وجاء إعلان المؤسستين الماليتين الأكبر فى العالم دعمها للمغرب على هامش مشاركة وزير المالية المغربى محمد بوسعيد، فى أعمال لجنة التنمية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى المنعقدة بواشنطن.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، تصريحات وزير الاقتصاد والمالية المغربى محمد بوسعيد، بإن الدول الأفريقية، ومن بينهما المغرب، تعانى من نتائج التغيرات المناخية وعلى الدول الصناعية الوفاء بالتزاماتها فى قمة باريس، مشيرا إلى أن المملكة "شهدت موسم جفاف خلال العام الحالى"، ومع ذلك، فإن المغرب "يبقى ملتزما بالحفاظ على البيئة".

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