إطلاق جائزة الأمير "محمد بن فهد" لأفضل أداء خيرى بالوطن العربى

قال الدكتور ناصر الهتلان القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المنظمة وبالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية السعودية بصدد عقد الندوة التعريفية الأولى فى منطقة الشرق الأوسط عن "جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيرى فى الوطن العربي" تحت رعاية الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بجمهورية مصر العربية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 إبريل المقبل فى مقر المنظمة الرئيس بمصر الجديدة.

وسيتم خلال الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل لاختيار المؤسسات والجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة.

يذكر أنه فى منتصف عام 2015 صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على إنشاء جائزة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لأفضل أداء خيرى فى الوطن العربي، التى تتبناها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها فى فروعها الثلاثة 100 ألف دولار أمريكي.

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