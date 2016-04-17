نقل 12 جثة ضحايا حادث طريق سوهاج إلى مستشفى سفاجا المركزى

قال مصدر من مباحث شرطة سفاجا، إن ضحايا حادث التصادم الذى حدث مساء اليوم بالكيلو 30 طريق سفاجا سوهاج الجديد، جميعهم من عمال الطرق، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أنه وصل إلى المستشفى 12 جثة، مؤكدا أن التصادم وقع بين سيارة ربع نقل تقل عمالاً بالطرق والكبارى، وسيارة أخرى نقل كبيرة من شاحنات الدولية عبر ميناء سفاجا.

وكان شهد طريق الكيلو 30 طريق سفاجا سوهاج، مساء أمس حادث تصادم سيارة نقل كبيرة " براد دولى" بأخرى ربع نقل تقل عمالا برصف وبناء صدادات الطرق.

ودفعت إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور حسام جميل بعدد كبير من سيارات الإسعاف لمكان الواقعة، ومعرفة هل هناك مصابين أم أن الجميع قد لقوا مصرعهم.

- مصرع 12 شخصا فى حادث تصادم بطريق سفاجا سوهاج