نقابة محامى القاهرة الجديدة تقاضى الداخلية وضابط متهم بالتعدى على محاميين

تتقدم غدًا الاثنين نقابة محامى القاهرة الجديدة بإشراف الدكتور أشرف زكى، نقيب محامى القاهرة الجديدة وكريم السويفى المحامى الحقوقى بدعوى مدنية ضد وزارة الداخلية وضابط وأمين قسم شرطة المرج المتهمين بالتعدى على المحامين مدنيًا بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض.

من جانبه، أكد كريم السويفى المحامى الحقوقى، أن الضابط عرض الصلح على المحامين، إلا أنهم رفضوا ذلك لأن الموضوع أصبح فى يد النقابة.

يذكر أن نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد البشلاوى رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الاول أمرت بإخلاء سبيل ضابط قسم شرطة المرج وأمين شرطة المتهمين بالتعدى على المحامين، كما أمرت بإحالتهما مخلى سبيلهما إلى محاكمة جنائية عاجلة.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمحامين المعتدى عليهم وتحريات المباحث العامة حول الواقعة، والتى أثبتت صحة كلام المحامين وتعرضهم للضرب والسب على يد الضابط وأمين الشرطة.

البداية عندما أوقف المحامى محمد.ح.ع سيارته الخاصة أمام الحواجز الأمنية للقسم فنبهه أحد الضباط من داخل القسم بأن ذلك غير مسموح بدائرة القسم، فتدخل زميله المحامى الآخر عبد الرحمن.إ.ع وبدأت المشادات تتطور، فتبادل الطرفان الألفاظ الخارجة أمام القسم وامتدت لاعتداءات من قبل الطرفين وتم نقل المحامى "محمد.ح.ع" لمستشفى اليوم الواحد لإثبات إصابته فى التقرير الطبى.

- إحالة ضابط وأمين شرطة للمحاكمة بتهمة التعدى على محامين بالمرج

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