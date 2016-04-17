السيسي وأولاند يشهدان التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون المشترك في عدة مجالات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي فرنسوا أولاند، مساء اليوم الأحد بقصر القبة، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون وإعلانات النوايا وخطط العمل والإعلانات المشتركة في العديد من القطاعات ومنها النقل والطاقة المتجددة والتدريب المهني والحماية الاجتماعية.

وقع الجانبان إعلان نوايا بين وزارتي الدفاع المصرية والفرنسية بشأن التعاون في مجال الفضاء، وقع عليه وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي ونظيره الفرنسي جون إيف اودريون.

فيما وقع الجانبان اتفاق منحة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة ٦٨ مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، وقعتها وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ونائب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية جاك بوفيل.

كما وقع الجانبان اتفاق تسهيل ائتماني مبسط بقيمة ٥٠ مليون يورو لتمويل مركز التحكم الإقليمي بالدلتا، وقعته وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ونائب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية جاك بوفيل.

ووقع الجانبان أيضا إعلان مشترك بشأن توسيع محطة معالجة مياه الصرف بغرب الإسكندرية بقيمة ٦٠ مليون يورو، وقعته وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ونائب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية جاك بوفيل.

ووقع الجانبان كذلك إعلان مشترك لإقامة محطة الرياح لتوليد الكهرباء بخليج السويس بقدرة ٢٠٠ ميجاوات وبقيمة ٥٠ مليون يورو ، وقعته وزيرة التعاون الدولي سحر نصر ونائب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية جاك بوفيل.

ووقع الجانبان إعلان مشترك لإعادة تأهيل ترام رمسيس هيليوبوليس بقرض بقيمة ٨٠ مليون يورو ، وقعته وزيرة التعاون الدولي سحر نصر ونائب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية جاك بوفيل، كما تم التوقيع على إعلان مشترك للتعاون في مجال الطاقة وتوليد ونقل الكهرباء وكفاءة الطاقة، وقعته وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، واندريه فارون سفير فرنسا بالقاهرة، ووقعا أيضا إعلان مشترك في مجال النقل الحضري.

ووقعت مصر وفرنسا أيضا إعلان مشترك لتطوير الطاقة المتجددة وقعته وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، واندريه فارون سفير فرنسا بالقاهرة.

ووقعت أيضا خطة عمل للتعاون الاقتصادي والصناعي والفني والعلمي في مجال التدريب المهني لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ ، وقعته وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، واندريه فارون سفير فرنسا بالقاهرة.

ووقعت مصر وفرنسا أيضا إعلان نوايا في مجال الحماية الاجتماعية، وقعته وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، واندريه فارون سفير فرنسا بالقاهرة، كما تم التوقيع أيضا على إعلان نوايا للتعاون في مجال السياحة، وقعته وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، واندريه فارون سفير فرنسا بالقاهرة.

ووقعت مصر وفرنسا أيضا إعلان نوايا بين معهد العالم العربي والحكومة المصرية لتنظيم معرض كبير في باريس عام ٢٠١٨ يتناول تاريخ قناة السويس ،وقعته وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، وجاك لانك مدير معهد العالم العربي بباريس.

ووقع الجانبان أيضا إعلان نوايا لتعزيز التعاون في المجال الثقافي، وقعه وزير الثقافة حلمي النمنم ووزيرة الثقافة والإعلام الفرنسية اودري ازوليه.

ووقعت مصر وفرنسا كذلك مذكرة تعاون لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة ٤٠ ميجاوات بمحافظة جنوب سيناء، وقعها محافظ جنوب سيناء خالد فودة والعضو المنتدب بشركة شنيدر مصر.

ووقع الجانبان أيضا خطاب نوايا بين شركة “ايجي جاز” وشركة “دونجي” الفرنسية ، وقعها وزير البترول طارق الملا، وسفير فرنسا بالقاهرة اندريه فارون.

كما وقع الجانبان عقد أعمال لتصميم وتنفيذ مترو القاهرة الكبرى الخط الثالث يقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات الفرنسية والمصرية منها المقاولون العرب وفينسي، وقعه اللواء طارق جلال رئيس الهيئة القومية للأنفاق وجون بيير جوبان ممثل كونسورتيون الشركات الفرنسية المصرية.

ووقعا أيضا اتفاق تعاون في مجال الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة “جي بريد” الفرنسية، وقعه رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومن الجانب الفرنسي ممثل شركة “جي بريد”.

أ ش أ