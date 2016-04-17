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العراق يتسلم 3 طائرات "سوخوى 25" الروسية للمشاركة فى الحرب ضد "داعش"

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العراق يتسلم 3 طائرات "سوخوى 25" الروسية للمشاركة فى الحرب ضد "داعش" العراق يتسلم 3 طائرات "سوخوى 25" الروسية للمشاركة فى الحرب ضد "داعش"

>تسلم العراق ثلاث طائرات جديدة من طراز "سوخوى 25"، فى إطار العقد المبرم مع روسيا الاتحادية، وأطنانٍ من العتاد العسكرى الخفيف والمتوسط والثقيل من مناشئ دولية مختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية نصير نورى- فى تصريح صحفى اليوم الأحد- إن وصول هذه الدفعات من الأسلحة والعتاد يأتى نتيجة لخطة أعدتها الدوائر المعنية فى الوزارة لتعزيز القدرات القتالية للجيش العراقى ولتأمين متطلبات المعارك الحاسمة التى ستخوضها القوات العراقية المشتركة لدحر تنظيم (داعش) الإرهابى وإنهاء تواجده على أرض العراق.

على صعيد متصل بالحرب على داعش، ناقش وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى بمكتبه اليوم مع القيادى فى "الحشد الشعبي" أبو مهدى المهندس الخطط والتحضيرات اللازمة لتحرير ما تبقى من محافظة الأنبار من الإرهابيين، ومدينة الموصل مركز محافظة نينوى وما يحتاجه حشد العشائر من إمكانات عسكرية ومعلومات استخبارية عن المجموعات الإرهابية.

وأكد الجانبان ضرورة الإسراع بإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة ..وأعرب المهندس عن شكره لوزير الدفاع والمؤسسة العسكرية التى أمدت "الحشد الشعبى" بجميع مستلزمات المعركة ضد داعش، مؤكدا أن تشكيلات الحشد الشعبى هى سند وظهير الجيش العراقى وقواته الأمنية.

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