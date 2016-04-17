أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
بالصور || التعرف على جثمان شهيدة جديدة "عريفة شرطة" بتفجير الإسكندرية -
النائب العام يوجه بسرعة الانتهاء من تحديد أسباب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
النائب العام ينتهي من معاينة حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
أمن الجيزة: فوز 2038 بقرعة الحج -
ضبط 31 طن ذرة مجروشة فاسدة داخل مخزن بأكتوبر -
بالصور - تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة -
بالأسماء.. استشهاد 7 شرطيين بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير النفط القطرى: "أوبك" بحاجة إلى مزيد من الوقت لأجل اتفاق التثبيت

Google+ Print
وزير النفط القطرى: "أوبك" بحاجة إلى مزيد من الوقت لأجل اتفاق التثبيت وزير النفط القطرى: "أوبك" بحاجة إلى مزيد من الوقت لأجل اتفاق التثبيت
قال وزير النفط القطرى محمد السادة اليوم الأحد إن منظمة أوبك بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور من أجل التوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج.

كانت مصادر بقطاع النفط أبلغت، فى وقت سابق اليوم الأحد، أن منتجى الخام من أوبك وخارجها قد فشلوا فى التوصل إلى اتفاق على تجميد مستويات الإنتاج خلال المحادثات التى استضافتها العاصمة القطرية الدوحة لكنهم قد يستأنفون النقاشات فى يونيو حزيران.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365