وزير النفط القطرى: "أوبك" بحاجة إلى مزيد من الوقت لأجل اتفاق التثبيت

قال وزير النفط القطرى محمد السادة اليوم الأحد إن منظمة أوبك بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور من أجل التوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج.

كانت مصادر بقطاع النفط أبلغت، فى وقت سابق اليوم الأحد، أن منتجى الخام من أوبك وخارجها قد فشلوا فى التوصل إلى اتفاق على تجميد مستويات الإنتاج خلال المحادثات التى استضافتها العاصمة القطرية الدوحة لكنهم قد يستأنفون النقاشات فى يونيو حزيران.

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