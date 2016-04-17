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نقل 8 جثث لمستشفى سفاجا المركزى من ضحايا حادث طريق سوهاج

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نقل 8 جثث لمستشفى سفاجا المركزى من ضحايا حادث طريق سوهاج نقل 8 جثث لمستشفى سفاجا المركزى من ضحايا حادث طريق سوهاج
قال مصدر من مباحث شرطة سفاجا، إن ضحايا حادث التصادم الذى حدث مساء اليوم بالكيلو 30 طريق سفاجا سوهاج الجديد، جميعهم من عمال الطرق، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أنه وصل إلى المستشفى حتى الآن 8 جثث من 12 جثة، مؤكدا أن التصادم تم بين سيارة ربع نقل تقل عمالا بالطرق والكبارى، وسيارة أخرى نقل كبيرة من شاحنات الدولية عبر ميناء سفاجا.

وكان شهد طريق الكيلو 30 طريق سفاجا سوهاج، مساء أمس حادث تصادم سيارة نقل كبيرة " براد دولى" بأخرى ربع نقل تقل عمالا برصف وبناء صدادات الطرق.

ودفعت إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور حسام جميل بعدد كبير من سيارات الإسعاف لمكان الواقعة وجارى نقل الجثث لمستشفى سفاجا المركزى، ومعرفة هل هناك مصابين أم أن الجميع قد لقوا مصرعهم.


>- مصرع 12 شخصا فى حادث تصادم بطريق سفاجا سوهاج

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