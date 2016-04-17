فرانسوا هولاند: أمن مصر يمثل أمنًا لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا

قال الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، إن فرنسا أطلقت مبادرة لإقرار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحاً أن الوضع فى الشرق الأوسط خطير، والإرهاب جذوره عميقة، وعلينا أن نكافح فى حزم وتصميم هذه الآفة.

وأضاف هولاند، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك اتفاقات بين مصر وفرنسا لأمن المنطقة، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط من أمن مصر، وأمن هذه المنطقة من أمن أوروبا، مشيراً إلى أن عددًا من الاتفاقات تم توقيعها.

وأشار هولاند، إلى أن مصر تعرف ما يمكن للمتطرفين أن يفعلوا وعلينا أن ننسق جهودنا، لأن الإرهاب لم يعد مجموعات، ولكن أيضًا مساحات فى بعض الدول يسيطر عليها، موضحاً أنه علينا أن نقتنع أن للإرهاب جذورًا فى أوروبا، وعلينا أن نكافح أسباب هذا الإرهاب ونتائجه، وهذا يتطلب الحزم، ولكن يتطلب أن تكون هناك دولة القانون، وهذا ما تعنيه فرنسا عندما تتحدث عن حقوق الإنسان.

وأشار الرئيس الفرنسى، إلى أن حقوق الإنسان ليست قيدًا، ولكنها أيضًا طريق لمكافحة الإرهاب، مضيفاً أنه عندما يستتب الأمن ويكون هناك عمل حازم، فحقوق الإنسان هى حرية الصحافة والتعبير.