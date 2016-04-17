هولاند: ندعم جهود الحكومة الانتقالية الشرعية فى ليبيا لإنهاء معاناة البلاد

قال الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، إنه فى محادثاته مع الرئيس السيسى، أراد إعطاء علاقة فرنسا بمصر الزخم الضرورى، فى كل المجالات، السياسى والثقافى وحتى السياحى، مضيفاً أنه تم تناول الشأن الإقليمى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى، أنه فيما يتعلق بليبيا، فإن حكومة سراج هى الحكومة الشرعية، والتى تقدر مستقبل ليبيا لجمع شمل الليبى، مردفاً: "ندعم جهود الحكومة الانتقالية فى ليبيا لإنهاء معاناة البلاد".

وأوضح هولاند، أنه تم التطرق إلى مستقبل سوريا، قائلاً: "يمكننا أن نتوجه إلى الحل خطوة خطوة شرط أن تجد المعارضة مكانها وأن يتم احترام الهدنة، ولكل الدول المجاورة الضغوط المناسبة لتستعيد سوريا الاستقرار والأمن، وأن تنتهى من المجازر والقمع والإرهاب".

طائرات الرافال والميراج ترافق الرئيس الفرنسى فور دخوله الأجواء المصرية

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