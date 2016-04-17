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تموين الإسكندرية تضبط 120 كيلو فسيخ فاسد قبل شم النسيم

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تموين الإسكندرية تضبط 120 كيلو فسيخ فاسد قبل شم النسيم تموين الإسكندرية تضبط 120 كيلو فسيخ فاسد قبل شم النسيم
تمكنت اليوم حملة رقابة مديرية من ضبط 120 كيلو فسيخ وسردين متغيره الخواص وغير صالح للاستهلاك الأدمى، كما تم ضبط 230 ك كبده مجمده منتهيه الصلاحيه و130 كيلوم كبده وكلاوى منتهيه الصلاحيه، ضبط 9 كراتين سجائر مجهوله المصدر، ضبط 4 مخابز بلديه تقوم بانتاج خبز بلدي ناقص الوزن وتم تحرير محاضر اثبات حاله ضدهم.

من جهه أخرى، تم تحرير 6 محاضر ضد مخابز حره تعمل بدون ترخيص ، تحرير 6 محاضر ضد موزعى بوتاجاز مخالفين، تحرير 3 محاضر ضد بدالين مخالفين.


>- ضبط منتجات لحوم وأسماك منتهية الصلاحية فى الإسكندرية

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مصر 365

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