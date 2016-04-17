«أقوى وأحلى» أول مبادرة للاهتمام بالسيدات المتعافيات من السرطان

انطلقت مبادرة “أقوى وأحلى” أول مبادرة مصرية تهتم بجمال السيدات المتعافيات من السرطان، لزيادة ثقتهن بأنفسهن، والتي تراعها مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي.

وقال الدكتور حسن الفكهاني، مؤسس الحملة، وأستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة المنيا، إن المبادرة مجانية بالكامل والهدف منها هو إعادة الثقة لمرضي السرطان، مشيرًا إلى أن الخوف الأكبر لمرضي السرطان هو فقدان الشعر أثناء العلاج الكيماوي أو الأشعاعي، مؤكدًا على أن الحملة ستقدم جلسات مجانية للعلاج الشعر المتساقط وسيبدأ في النمو من جديد خلال أسبوعين من العلاج.

وأضاف ” الفهكاني” ستلاحظ المريضة وجود بعض التغيرات على الشعر مثل أن يكون أقل كثافة، ولونه أفتح قليلًا أو أغمق قليلًا متجعد على غير طبيعته الأولى ينمو في مناطق بالرأس ولا ينمو بغيرها، مؤكدًا على أن هذه التغيرات طبيعية في هذه المرحلة.

ونصح “الفكهاني” بضرورة حماية الشعر من الإرهاق بالتوقف عن فرد الشعر بالكرياتين وتلك المواد أو استخدام الصبغات و تمشيط الشعر بعنف، بالإضافة إلى استخدام شامبوهات الأطفال هو الأفضل في هذا الوقت لأن هذه المستحضرات تحتوي على مواد كيميائية أقل للعناية بالشعر ويفضل استخدم الشامبو الذي يحتوي على مادة الكيتوكينازول لتحسين نمو جذور الشعر.

ونصح مريضات السرطان اللآتي لا يزلن يخضعن إلى العلاج الكيماوي إلى الاستعداد لهذه المرحلة من خلال استخدام كمادات ثلجية لفترات طويلة لفروة حيث تساهم في انقباض الأوعية الدموية في فروة الرأس وتقلل من المواد الكيماوية التي تصل لبصيلات الشعر وتسبب تلف وتساقط الشعر.

وأوضح مؤسس الحملة أن تغطية الشعر أثناء النوم أو الخروج يقلل نسبة تساقط الشعر والتهاب فروة الرأس، كما يجب تجنب شد الشعر أثناء التسريح، إذا لم يؤدي العلاج لالتهابات داخلية في الجهاز الهضمي ننصح بتناول الأغذية الصحية من خضروات و فاكهه المحتوية على “فيتامين ب” ومادة الانيزوتول والأحماض الدهنية الغنية حيث تساهم جميعها في تغذية بصيلات الشعر وإعادة نموه.