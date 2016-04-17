فيديو.. حراس ماكدونالدز يضربان زبوناً بطريقة وحشية أمام المطعم

التقط مقطع فيديو مروع لحارسي أمن يعملان لدى مطعم ماكدونالدز بإحدى شوارع مدينة يورك البريطانية، يضربان زبوناً بطريقة وحشية، قبالة باب المطعم، على مرأى ومسمع من الزبائن والمارة في الشارع.

ويظهر في الفيديو شاب مكتوف الأيدي منبطحاً على الأرض يصرخ من شدة الألم متوسلاً للحارسين أن يتركاه وشأنه، بينما الحارسان لم تأخذهما رحمة ولا شفقة به، بل ظل أحدهما يرطم برأس الزبون بالأرض عدة مرات، حتى أصبح غارقاً في دمه، فيما قام الآخر بركله في بطنه وجميع أنحاء جسده، ويسمع في المقطع أحد الحراس يقول “شاب سخيف”.

واستطاع أحد المارة تسجيل مقطع الفيديو ورفعه على صفحته بفيس بوك تحت عنوان “فيديو يستعرض وحشية حراس ماكدونالدز”، حيث استقطب أكثر من 500 ألف مشاهدة في غضون ساعات، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وقال متحدث باسم سلسلة مطاعم ماكدونالدز لصحيفة يورك “نحن نستطيع تأكيد أن الحادثة وقعت خارج مطعمنا في شارع بلاك ستريت، ونحن ندعم الشرطة في تحقيقها”.

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