نصائح لعلاج الزكام والوقاية من تكراره

مشكلات الإصابة بالزكام

نصائح لعلاج الزكام

>انسداد الأنف والإصابة بالزكام أمر غير مريح، يعانى خلاله المريض من صعوبة فى التنفس وشم وتذوق الطعام أيضا، لذا عليك تجنب الإصابة به وعلاجه سريعا، وذلك باتباع بعض النصائح.>الدكتور أحمد علام - أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنها - أكد أن الزكام من الأعراض التى ليس عليك أن تهمل فى علاجها، خاصة إذا كانت تصيبك بصفة مستمرة، ولعلاج الزكام عليك أولا أن تراقب نفسك وتبتعد عن الكثير من العادات غير الصحية والممارسات التى ترتكبها دون أن تدرك أنها السبب فى إصابتك وتكرارها.

وتابع الدكتور أحمد حديثه ناصحا بضرورة البعد عن مسببات الزكام وتكرار الإصابة به، خاصة التعرض الدائم لتغيرات التيارات الهوائية ما بين البارد والدافئ، وهو ما يحدث كثيرا هذه الأيام ومع تغيرات الجو المتكررة.

ونصح أستاذ الأنف والأذن والحنجرة لعلاج الزكام بضرورة البعد عن الأكلات الحارة والحريفة لأنها تساعد على انسداد الأنف، وكذلك التنظيف بمحلول مياه البحر واستنشاق بخاره وهو متوفر فى الصيدليات وكذلك الرذاذ المعالج له الطبيعى وأنواعه كثيرة أيضا، كذلك التوقف تماما عن رش الروائح العطرية النفاذة والتى تؤخر علاج انسداد الأنف، كذلك ضرورة عدم التواجد فى أماكن البويات وطلاءات الحوائط ذات الرائحة النفاذة، والبعد عن التدخين، واستنشاق دخان السجائر الذى يزيد من الزكام سوءا.

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