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السودان: ندعو مصر للتفاوض حول حلايب وشلاتين أو اللجوء للتحكيم الدولي مثل تيران وصنافير

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السودان: ندعو مصر للتفاوض حول حلايب وشلاتين أو اللجوء للتحكيم الدولي مثل تيران وصنافير السودان: ندعو مصر للتفاوض حول حلايب وشلاتين أو اللجوء للتحكيم الدولي مثل تيران وصنافير

إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني – أرشيفية

دعا الخارجية السودانية جمهورية العربية للجلوس للتفاوض المباشر لحل قضية منطقتي حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع المملكة العربية حول جزيرتي تيران وصنافير، أو للجوء إلى التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.

و بحسب وكالة الأنباء السودانية أكدت الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم حول اتفاق عودة جزيرتي تيران وصنافير بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الاخرى الملحقة به مع الجهات المعنية واتخاذ مايلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانيه السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين .

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