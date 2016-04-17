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مسيرة ضخمة في بروكسل ضد الإرهاب والكراهية

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مسيرة ضخمة في بروكسل ضد الإرهاب والكراهية مسيرة ضخمة في بروكسل ضد الإرهاب والكراهية

أرشيفية لمظاهرة في بروكسل

شارك اليوم نحو سبعة ألاف شخص في مسيرة حاشدة في شوارع بروكسل ضد الإرهاب والكراهية .

وذكرت تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ، أن المسيرة كانت صامتة وهادئة وشارك فيها بعض الأشخاص الذين حوصروا خلال الاعتداءات الإرهابية على مطار بروكسل الدولي ومحطة المترو في الثانى والعشرين من شهر مارس الماضى والتى أسفرت – آنذاك – عن مصرع 32 شخصا.

وقام المشاركون في المسيرة بوضع أكاليل من الزهور على أرواح القتلى الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الإعتداءات الإرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن المسيرة كان من المقرر أن تنظم بعد أسبوع واحد من وقوع الإعتداءات الإرهابية ، ولكن طلبت تأجيلها إلى اليوم لاعتبارات أمنية.

أ ش أ

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